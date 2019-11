Savona, in programma un open day all’istituto “Ferraris Pancaldo”

Savona. L’open day al “Ferraris Pancaldo”, il 9 novembre a partire dalle ore 9, sarà l’occasione per presentare le innovazioni che l’istituto tecnico savonese ha messo in campo da quest’anno: il plastic free, il simulatore di navigazione e il laboratorio digitale “Spazio digitale: innovazione e realtà virtuale”.

Il padrone di casa, il dirigente Alessandro Gozzi, accoglierà gli ospiti presenti all’evento, a partire dalle ore 10.30, che saranno: Mauro Pelaschier, velista italiano, famoso per essere stato il timoniere di “Azzurra”, la prima imbarcazione italiana che partecipò alla coppa America nel 1983 oggi impegnato anche come ambasciatore di One Ocean Foundation con l’obiettivo di diffondere la Charta Smeralda (un codice etico di comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente marino ) l’assessore Doriana Rodino, il provveditore agli studi di Savona, Alessandro Clavarino, il deputato Simone Valente, ex studente del “Ferraris Pancaldo”, il neo Comandante della Capitaneria di porto di Savona, Francesco Cimmino e Pietro Giglio, Presidente del Propeller club di Savona.

Il filo conduttore della mattinata, che la scuola ha condiviso e implementato nella sua didattica trasversale, è la salvaguardia dell’ambiente, al quale si affiancheranno l’innovazione digitale. Inoltre verrà presentato e inaugurato il simulatore di navigazione a ponte realistico, dedicato alla preparazione degli studenti dell’indirizzo nautico.