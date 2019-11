Savona in lutto, è scomparso l’imprenditore Fabio Fadda

Savona. È stato un malore improvviso e fatale, che lo ha colpito nella sua abitazione di Rovigo, a strappare alla vita, a soli 52 anni, Fabio Fadda, molto conosciuto e stimato nel savonese.

Ha gestito numerose agenzie di scommesse in diversi comuni della Provincia oltre alla nota gelateria “Golosi”, situata in via Paleocapa, a Savona.

Lascia i due figli Nicolò e Sandy, l’ex moglie Manuela, i fratelli Federico e Filippo e i genitori.

La cremazione si svolgerà a Rovigo e le ceneri successivamente saranno trasferite a Savona: giovedì 21 novembre, alle 18, nella Cattedrale Basilica (Duomo) sarà celebrata una messa in suo ricordo.