Savona, il maltempo fa “saltare” il Mercato Riviera delle Palme in Darsena

Savona. È stato annullato a causa del maltempo il Mercato Riviera delle Palme in programma quest’oggi nella Vecchia Darsena di Savona.

Le forti piogge che da stanotte si sono abbattute sul savonese e più in generale su tutta la regione hanno spinto gli organizzatori ad annullare la manifestazione.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 1 dicembre a Carcare, in piazza Cavaradossi. Il 2019 del Mercato Riviera delle Palme si concluderà in viale della Repubblica a Pietra Ligure il 29 dicembre, ultima domenica del mese e dell’anno.

Invece il 2020 partirà con la tappa del 5 gennaio a Borghetto Santo Spirito.