Savona, i pendolari chiedono un intervento per evitare la chiusura del sottopasso della stazione

Savona. Il Comitato dei Pendolari di Savona e Genova dà voce ai molti pendolari della tratta Savona-Genova, che recentemente hanno notato la chiusura dell’accesso al sottopassaggio della stazione di Savona, lato piazza Aldo Moro.

“La decisione di RFI, comunicata con scarsissimo preavviso e con affissione di cartelli dall’impatto visivo nullo, privi di motivazioni e tempi di ripristino, ha colto di sorpresa l’utenza e reso molto difficoltoso l’accesso e l’uscita dalla stazione ad una moltitudine di persone” comunica il comitato.

“La situazione di degrado era segnalata da tempo ma ignorata da tutti. RFI, sollecitata a fornire risposte dai cittadini e dal comitato, definisce la chiusura ‘doverosa’ per le pessime condizioni in cui versa il sottopassaggio, e ai fini di evitare l’impatto negativo che sicuramente, un luogo in tali condizioni, ha su chi accede alla stazione”. Un accenno viene dato anche a “una non meglio definita riqualificazione”.

Dal comitato fanno notare che questa decisione ha creato due gravi problemi di sicurezza (forse non preventivati): la stazione di Savona è pressoché priva di telecamere e, ad oggi, l’accesso al sottopassaggio dai binari è possibile ma mal segnalato, con la conseguente creazione di uno spazio privo di via d’uscita e controllo; in caso sopraggiungano due treni sullo stesso marciapiede, evento frequente soprattutto in fasce pendolari, il sovraffollamento che ne deriva rende molto difficoltoso il deflusso delle persone.

“Una città come Savona, che vede un elevato flusso di pendolari, lavoratori e studenti, che punta sulla sicurezza, sulla promozione del turismo crocieristico e la creazione della smart city, non può assistere inerte al decadere dell’infrastruttura ferroviaria, che è alla base dello sviluppo sostenibile” proseguono dal comitato dei pendolari.

Sicuri che l’amministrazione sia indignata quanto il comitato nel constatare che la risposta ai problemi sia la chiusura dei servizi, i pendolari della tratta Savona-Genova chiedono che si faccia parte attiva nei confronti di RFI al fine di valutare se siano mai state messe in atto azioni di prevenzione e se la riqualificazione possa avvenire mantenendo in orario diurno l’accesso, in quanto il sottopassaggio sembra aver bisogno più di accurata pulizia che di ristrutturazione. Si chiede inoltre che venga verificato con urgenza se l’attuale situazione sia compatibile con il piano di sicurezza della stazione.