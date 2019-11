Savona. Una frana si è verificato questa mattina a Savona in località Santuario, lungo la Sp12, tra la quarta e la quinta cappelletta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici della Provincia e quelli di Ecogrid.

Lo smottamento, fortunatamente, non ha interessato la carreggiata. Nel tratto si circola comunque a senso unico alternato per permettere ai mezzi di intervenire e mettere in sicurezza la zona.