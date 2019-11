Savona Fbc, la società garantisce: l’attivià del settore giovanile proseguirà regolarmente

Savona. La sorte della prima squadra non è ancora nota. Domenica pomeriggio al Bacigalupo i biancoblù affronteranno la Sanremese. Lo stesso giorno riaprirà il mercato ed è atteso un fuggi fuggi di giocatori verso altri lidi. Pertanto, dalla partita successiva, contro il Chieri, è possibile che scenda in campo una formazione molto rimaneggiata, composta in gran parte, se non interamente, da ragazzi della Juniores.

Nel frattempo, oggi la società savonese ha reso noto che l’attività del settore giovanile proseguirà regolarmente per l’intera stagione:

“In riferimento all’incontro avvenuto lo scorso martedì 26 novembre presso il Comune di Savona, alla luce delle dichiarazioni dei rappresentanti del Savona Fbc convenuti, e in riferimento al momento di particolare confusione mediatica, intendiamo rassicurare tutte le famiglie e i ragazzi del settore giovanile del Savona Fbc che l’attività proseguirà senza alcun ostacolo per la stagione calcistica in corso“.

“Per quanto riguarda i campi d’allenamento, i dirigenti del settore giovanile hanno raggiunto accordi per la stagione in corso per l’utilizzo delle strutture di Quiliano e di Santuario. La fornitura dei kit di allenamento da parte della Legea, grazie all’intervento dei responsabili del settore giovanile, è in atto. Una prima consegna è già avvenuta e la conclusiva consegna avverrà nei prossimi giorni”.

“I dirigenti del settore giovanile biancoblù colgono l’occasione per ringraziare la Polisportiva Quiliano nella figura del presidente Aureliano Pastorelli e il signor Briano dello Speranza Calcio per la sensibilità e collaborazione dimostrata in questo particolare momento di vita della società, e inoltre gli istruttori, i dirigenti di leva e le famiglie tutte per la dedizione e fattiva collaborazione”.