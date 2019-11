Savona. Oggi si è svolto, presso il seminario vescovile, l’incontro “Savona città dei papi e della solidarietà” dove sono stati presentati i dati e le attività del progetto che ha coinvolto i mesi compresi tra maggio 2017 e giugno 2019.

“Savona può definirsi con onore ‘Città dei Papi’ grazie all’eredità culturale e artistica lasciata da due grandi pontefici mecenati del Rinascimento, Sisto IV e Giulio II entrambi provenienti dalla famiglia savonese dei Della Rovere che permise alla città di essere raggiunta da ‘grazie particolari per l’obbligo della patria’ e divenire centro di un crocevia di fervori intellettuali”.

E per questo il Comune di Savona come capofila, insieme a ASP Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia insieme alle aziende Coedis, Consorzio Due Riviere, Coop. Solida, Il Giardino Più Bello, partners del progetto (oltre ad altre realtà del territorio coinvolte) hanno attivato un percorso di co-progettazione individuando quale asse tematico l’inclusione sociale nel settore turistico, con particolare riferimento alla valorizzazione dei beni culturali e religiosi del territorio comunale, coniugando il recupero del patrimonio esistente con la realizzazione di un percorso verde finalizzato a raggiungere e rendere attrattive aree poco sfruttate ma ricche di potenzialità.

Questo progetto si trova all’interno del programma operativo FSE Liguria 2014-2020, Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità d’investimento, obiettivo specifico 9.2 – Abilità al plurale”.

Comune di Savona e Opere sociali hanno gestito la regia della progettazione delle attività e le azioni trasversali e di garanzia.

Tra il mese di settembre 2017 e marzo 2019, sessanta cittadini in difficoltà, individuati dal Comune di Savona, hanno frequentato i corsi di formazione/aggiornamento, tra cui Sentieristica, Ingegneria naturalistica, Animatore cultura tra territorio, cultura e turismo, realizzati dagli enti formativi coinvolti nel progetto (Isforcoop. Aesseffe, Ente Scuola Edile) e hanno usufruito di tirocini/work experience semestrali.

Il partenariato, costituito a seguito di avviso pubblico, ha sviluppato un progetto con caratteristiche di sostenibilità e adeguatezza rispetto all’asse di intervento individuato, all’interno del quale saranno prodotte opportunità di carattere formativo, di work experience (Consorzio Due Riviere) e di opportunità occupazionali, attraverso una pluralità di percorsi in grado di fornire risposte a diverse tipologie di utenza, sia in base all’area di appartenenza, sia in base alle personali motivazioni e potenzialità e coniugando i percorsi individuali di reinserimento sociale con i percorsi individuali di inserimento o reinserimento lavorativo.

Nell’ambito del progetto è stato aperto un punto di accoglienza turistica, interno al chiostro della Cappella Sistina adiacente al Duomo di Savona, che assolverà più funzioni: biglietteria, info point, punto vendita e book shop, con l’intento di promuovere integrazione tra la valorizzazione del patrimonio artistico culturale e più in generale delle risorse umane e imprenditoriali della provincia di Savona. La Diocesi di Savona ha attivato, inoltre, un progetto di restauro conservativo del chiostro della Cappella Sistina.

Per l’acquisto dell’attrezzatura il partner Coedis ha beneficiato del finanziamento FESR per 30 mila euro e, ad integrazione degli obiettivi del progetto la cooperativa ha assunto due persone che erano state formate nei percorsi di aggiornamento.

Inoltre, il progetto, grazie alla Cooperativa Solida in collaborazione con la Diocesi Savona Noli, la Fondazione Diocesana Comunità Servizi, la Caritas diocesana Savona Noli, ha realizzato un’attività di “casa per ferie” presso il complesso del seminario vescovile di Savona. Essa prevede, con le disposizioni regionali, l’avvio di un’attività ricettiva attrezzata per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali con specifiche finalità religiose, sociali e culturali. Intorno all’attività ricettiva potranno realizzarsi una serie di attività “satellite” viste le enormi potenzialità della struttura del seminario nel suo complesso: convegni, percorsi di formazione per operatori del settore religioso, eventi.

Il progetto, infine, prevede un percorso naturistico – realizzato dall’ente Scuola Edile con la collaborazione di Aesseffe e del Giardino più Bello – che inizia dal centro della città e arriva fino alla zona del santuario di Nostra Signora della Misericordia.

A livello occupazionale, il progetto prevedeva 8 assunzioni incentivate da relativo bonus, 3 assunzioni erano previste a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato. Ad oggi sono state assunte a tempo indeterminato 5 persone e, con varie articolazioni di orario e tipologie di contratto (tempo determinato, part time/stagionale, etc.) sono state create 16 opportunità occupazionali (a fronte delle 5 previste dal progetto – 1 tempo determinato di 12 mesi e 4 per periodi maggiori di 6 mesi). Si evidenziano difficoltà di coordinamento con ALFA dei tempi e delle procedure per l’erogazione dei bonus assunzionali, di cui le aziende non hanno di fatto fruito.