Savona. Sciarpe, bandiere e tanti tifosi del Savona Calcio si sono dati appuntamento questa mattina per l’ultimo saluto a Valentino Persenda, scomparso due giorni fa all’età di 83 anni. Una bandiera biancoblù, che aveva lasciato un ricordo umano e sportivo molto forte con la città della Torretta, un personaggio mai dimenticato e rimasto nei cuori di molti savonesi.

Questa mattina ex giocatori e attuali calciatori biancoblù, dirigenti, allenatori, ma anche amici, conoscenti si sono stretti al feretro di Persenda per i funerali che si sono svolti nella chiesa di San Paolo in corso Tardy e Benech.

Foto 2 di 2



Primatista assoluto per numero di presenze con la maglia biancoblù.

Cresciuto nelle giovanili biancoblù, debuttò in prima squadra nel 1955, seguendo le orme del fratello Giacomo, di due anni più grande (scomparso a sua volta nel novembre 2015).

Valentino, difensore, era soprannominato “la roccia” per come si opponeva duramente agli avversari. Terzino sinistro, militò nel Savona fino al 1966, per poi concludere la sua carriera in Sardegna, nella Tharros.

Ben presto divenne capitano della squadra savonese, con cui conquistò ben tre promozioni: dalla Promozione 1956-1957, dall’Interregionale 1958-1959 e dalla Serie C 1965-1966. Contribuì quindi alla scalata del Savona dalla quinta alla seconda serie nazionale. In Serie B raccolse 22 presenze.

Persenda iniziò poi una lunga carriera da allenatore, che lo portò a girare per l’Italia. Iniziata con la Tharros, proseguì con Nuorese, Rieti, Viterbese, lo stesso Savona (nelle stagioni 1977/78 e 1978/79), Civitavecchia, Grosseto, Derthona, Chieti, Olbia, Canicattì, Siderno, Vogherese, nuovamente Viterbese e chiusa con il Licata nel 1993/94.

Valentino Persenda lascia la moglie Vittorina ed il figlio Fabrizio. L’altro figlio, Stefano, era scomparso nel gennaio del 2015 stroncato da una malattia a 44 anni.