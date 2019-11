Savona, depositata in Comune mozione per una soluzione alla crisi dell’ex Ilva

Savona. “L’importanza della salvaguardia dei posti di lavoro è da sempre al centro delle attenzioni della maggioranza e dell’Amministrazione del Comune di Savona. Per questo, dopo un attento studio della situazione e delle carte ad essa relative, abbiamo scritto, promosso e depositato una mozione che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale affinché, con la massima urgenza, il nostro Comune dia una spinta agli enti preposti per la ricerca di una ragionevole soluzione della crisi dell’ex ILVA”. Lo scrivono in una nota i capigruppo di maggioranza, in rappresentanza dei loro gruppi consiliari, Alessandro Venturelli per Civica 2.0, Matteo Venturino per Lega Nord, Francesco Versace per Vince Savona.

“L’importanza della ricaduta economica e lavorativa generata dallo stabilimento di Genova (che conta 1016 lavoratori) e dalle aziende dell’indotto, quali ad esempio la vicina SANAC, come anche ribadito dall’Assessore allo Sviluppo Economico, assumono valore strategico per un territorio da troppo tempo impoverito delle sue realtà produttive”, dichiarano gli esponenti politici.

“Proprio le aziende dell’indotto meritano particolare attenzione, sia per il numero di addetti impiegati, superiori agli stessi occupati dell’ex ILVA, sia per la tutela dei loro crediti nei confronti di Arcelor Mittal. Anche rispetto a questo, come Consiglio comunale, chiederemo interventi ed impegno assiduo da parte del Governo Centrale delle istituzioni competenti”, concludono Venturelli, Venturino e Versace.