Savona, chiusura sottopasso stazione, Arecco e Santi scrivono a Rfi per chiedere riapertura

Savona. Sul caso del sottopassaggio chiuso in stazione a Savona, che ha spinto un gruppo di pendaglio e cittadini a lanciare anche una petizione sulla piattaforma change.org, interviene direttamente il Comune di Savona.

Il vicesindaco Massimo Arecco e l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Santi hanno inviato una lettera ad Rfi per chiedere la riapertura immediata del sottopasso.

“Facendo seguito all’avvenuta chiusura del sottopasso della stazione ‘Mongrifone’ a Savona, con la presente segnaliamo la situazione di notevole disagio arrecata agli utenti della stazione che, quotidianamente hanno sempre utilizzato questo comodo percorso da e per i binari ferroviari”, si legge nella missiva.

“La decisione assunta in maniera univoca da parte della società ferrovie preoccupa l’amministrazione comunale, in quanto non si è a conoscenza di tempi certi sulla riapertura del passaggio e le future modalità di utilizzo”.

“Per tale ragione, compatibilmente cont tutti i ben noti problemi di sicurezza e gestione del sottopasso, si richiede alla società di valutarne la riapertura immediata, eventualmente intervenendo sugli orari di apertura e chiusura dei cancelli, in attesa di avviare gli eventuali, futuri lavori di ripristino e riorganizzazione, in merito ai quali si ritiene opportuno conoscerne tempi e modi per consentire la gestione di una corretta informazione verso i cittadini”, hanno concluso Arecco e Santi.