Savona Calcio, l’attenzione di Lista Civica 2.0: “Azioni per salvaguardare questo patrimonio cittadino”

Savona. La questione Savona Calcio è ancora tesa. La Lista Civica 2.0 afferma di seguire con “costante attenzione le vicende del Savona Calcio, in modo particolare in questi momenti di incertezza per il futuro della squadra”.

“L’interesse dell’assessore allo sport, Maurizio Scaramuzza, in contatto senza soluzione di continuità con la squadra e del consigliere Alessandro De Lucis, per la seconda volta in pochi mesi tra i promotori di una commissione volta a far emergere in via ufficiale la reale situazione, sono solamente una parte delle attività volte a salvaguardare tale patrimonio cittadino” commentano dalla lista.

“Come ragionevole, le preoccupazioni sono focalizzate, oltre che sulla prima squadra, soprattutto su quel settore giovanile che rappresenta un prezioso collante sociale per tante famiglie savonesi”.

“Le azioni del gruppo consigliare e della rispettiva rappresentanza in giunta, saranno volte in primis a salvaguardare tale patrimonio, anche pensando rivalutazioni in tal senso del Bacigalupo, se la situazione dovesse spostarsi dal richiesto equilibri e dagli adempimenti prefissati” concludono.