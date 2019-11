Savona, beccaccia si schianta contro un vetro: salvata dai volontari Enpa

Savona. Una giovane beccaccia è stata soccorsa dai volontari della Protezione Animali nel quartiere savonese di Legino, dopo che si era scontrata con la vetrata di un edificio, forse a causa di un improvviso colpo di vento. “Sembrava morta ma era solo tramortita – raccontano dall’Enpa – più tardi si è ripresa e ora è in osservazione e cura”.

La beccaccia è un animale affascinante con abitudini crepuscolari e caratteristiche molto particolari, dal lungo becco con cui scava nel terreno alla ricerca di larve, insetti e vermi, agli occhi sporgenti che gli permettono un campo visivo di quasi 360°, alle sensibilissime orecchie poste sotto gli occhi a differenza di tutti gli altri uccelli.

“E’ particolarmente perseguitata dai cacciatori, che la considerano una preda molto ambita – spiegano gli animalisti – la sua caccia è aperta, con insignificanti limitazioni, dal 1 ottobre al 20 gennaio, senza alcun riguardo da parte delle Regioni per la stagione degli amori della fauna selvatica, sempre più in anticipo per i cambiamenti climatici in corso”.