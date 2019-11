Savona. Lo spostamento del mercato settimanale a Savona torna al centro delle polemiche.

Dopo le proteste e lamentele successive all’inizio della nuova location e alla proroga che era stata concessa questa estate, ecco arrivare altri mugugni da parte dei savonesi, residenti e commercianti della zona del centro cittadino: “Costretti a spostare le auto anche quando non ci sono ambulanti e commercianti” affermano, con riferimento alla giornata odierna caratterizzata dal maltempo, con pioggia e vento che hanno scoraggiato la presenza degli operatori.

La battaglia condotta da residenti ed esercenti delle vie centrali interessate ha portato alla raccolta di oltre 300 firme, già depositate in Comune con la richiesta di un nuovo cambio di location del mercato settimanale.

Nel mirino il blocco delle strade e delle vie centrali, come via Montenotte, via Guidobono o via Verzellino: “Oggi non c’è nessuno (vedi foto) eppure Savona è bloccata, con le consuete criticità su parcheggi e mobilità” aggiungono gli abitanti.

“Avevamo già proposto di spostare il mercato nella zona del Prolungamento. Ci avevano risposto che in parte è area demaniale, tuttavia crediamo si possano trovare soluzioni…” hanno ribadito i residenti savonesi del centro, ricordando ancora una volta l’esempio di Vado Ligure dove il mercato viene svolto sul lungomare.

“Abbiamo consegnato la petizione in Comune con la raccolta firme, esponendo in maniera chiara e dettagliata tutte le problematiche: ora ci aspettiamo una risposta da parte dell’amministrazione comunale, auspicando che possano arrivare soluzioni per gli abitanti e i loro disagi, oltre che per i commercianti e i negozi delle vie centrali danneggiati da questa situazione” concludono.