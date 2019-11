Savona, all’istituto Boselli-Alberti arriva l’Open Day

Savona. Sabato 16 novembre presso l’istituto scolastico Boselli-Alberti di Savona è in programma un Open-Day.

La scuola savonese invita a partecipare tutti i genitori e tutti gli studenti interessanti ad iscriversi al prossimo anno scolastico presso l’istituto.

La giornata si svolgerà in due turni: dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 12.30. Durante questi orari verranno presentati tutti i corsi disponibili: corso CAT (Costruzioni Ambiente Territorio) ex geometri, corsi Amministrazione, finanza e marketing (AFM,SIA,RIM)ex Ragioneria, corso turismo.