Savona. È stata inaugurata oggi la mostra “Arte e solidarietà”, organizzata presso la Casa del Volontariato di Savona.

La mostra è composta da piccole e grandi opere realizzate a mano da associazioni come Acli di Roviasca, Anteas di Millesimo-Carcare e dagli alunni di alcune scuole presenti sul territorio savonese.

Le attività creative, che hanno visto nascere capi di abbigliamento e accessori realizzati in lana tutti rigorosamente fatti a mano, ma anche manifesti e disegni ad hoc, sono state finanziate dalla Regione Liguria in occasione del Patto di sussidiarietà 2018-2019.

In particolare, i manufatti in lana, a conclusione della mostra, verranno poi donati a persone bisognose.

All’evento di inaugurazione hanno partecipato Olmo Manzano, di APS Ri-percussioni sociali, e i bambini della scuola primaria “Mazzini”, che si sono esibiti in un Eco-Drum-Circle, ovvero un cerchio di tamburi e svariati strumenti realizzati grazie al riciclo creativo di barattoli per la vernice, flacoli di detersivo, bottiglie di plastica e tubi.

Molti anche i genitori e i nonni presenti, che hanno assistito al “concerto creativo” con interesse e sorpresa, notando anch’essi come possano nascere strumenti insoliti dal riciclo creativo, ma non solo, anche oggetti di uso comune e di seconda nascita che possano far divertire e scoprire i giochi tradizionali in chiave attuale.

La mostra sarà visitabile liberamente dal lunedì al venerdì con orario 9-12 presso la Casa del Volontariato in via San Lorenzo 6.