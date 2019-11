Savona. Si terrà sino alle 13 di questo pomeriggio l’iniziativa promossa da INAIL, Polizia Stradale e il Comune e il liceo artistico di Savona.

L’evento, che si terrà presso il varco portuale savonese sino alle ore 13, è incentrato sulla consegna agli autotrasportatori dei volantini – tradotti in quattro lingue – sulla sicurezza e sulla postura da tenere quando si è alla guida.

Non è la prima volta che tutte queste realtà collaborano insieme per la realizzazione di una manifestazione. A fine ottobre di quest’anno, infatti, sempre a Savona in piazza Sisto IV, Polizia, Carabinieri, Inail, il comune di Savona e il liceo artistico Martini avevano letteralmente colorato il centro storico per un progetto di utilità collettiva.