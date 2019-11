Savona. Sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica stradale in piazza Giulio II, spazio interessato da ormai qualche mese da una chiusura parziale al traffico.

I veicoli che cercavano un ingresso nel centro cittadino dal porto a via Pietro Giuria, infatti, da quest’estate sono stati dirottati in via Manzoni, o hanno addirittura optato per percorrere l’arteria principale di Savona (via Paleocapa) già interessata da un consistente flusso di auto, moto e autobus, in particolare nelle ore di punta, finendo per gravare ancor più sul delicato problema del traffico savonese.

Foto 3 di 3





Per accedere al centro cittadino da Albissola sono rimaste a disposizione anche via Santa Lucia e via Famagosta, corso Mazzini e le vie adiacenti, ma ciò non ha permesso al traffico di defluire. Problema analogo anche per i mezzi provenienti da ponente, che hanno registrato una concentrazione di traffico oltre la norma per entrare nel centro città.

Dopo qualche mese di pazienza, piazza Giulio II, interessata dai consistenti lavori esterni di ultimazione dell’ex ospedale San Paolo, vede una sua apertura a breve, entro questa settimana.

Stamane, infatti, la piazza è stata oggetto del lavoro di alcuni operai che si sono adoperati per la realizzazione della nuova segnaletica stradale.