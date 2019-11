Savona, a San Bernardo il Letimbro fa paura: esposto dei residenti di via Riborgo e via Pizzuta

Savona. Un esposto al Prefetto, al sindaco e al presidente della Provincia per denunciare “la grave situazione di pericolo” del torrente Letimbro. A inviarlo sono stati i residenti di via Riborgo e via Pizzuta, che puntano il dito contro “l’ingombro costituito sia dalla rigogliosa vegetazione arborea” ma soprattutto sulla “grande quantità di materiale terroso” frutto di un riempimento creato negli anni ’80 “che ha ridotto sensibilmente la portata dell’alveo”.

In 38 hanno firmato l’esposto, con l’obiettivo di chiedere un intervento su una situazione che si trascina da quasi 35 anni. La vicenda infatti era stata già segnalata addirittura il 15 giugno 1985, quando un gruppo di abitanti di via Riborgo in località San Bernardo in Valle aveva scritto a Genio Civile, prefetto, sindaco, vigili del fuoco e consiglio di quartiere per chiedere un intervento su quel riempimento con detriti e terra di riporto che veniva effettuato proprio in quei giorni da un privato (con l’obiettivo – regolarmente autorizzato – di costruirvi sopra un capannone).

Pochi giorni dopo la Circoscrizione aveva annunciato l’inizio delle verifiche “per interrompere i gravi inconvenienti esposti nella lettera”. Ma nel frattempo il riempimento proseguì, con annessa la demolizione di un tratto di muretto e la creazione di un passo carraio. E quel riempimento venne accatastato (qui sotto la mappa catastale nella quale, marcato con il numero 22, si nota il restringimento del letto del torrente).

E così, 34 anni e mezzo dopo, ancora preoccupati, gli abitanti delle due vie riprovano a sollecitare le istituzioni. A fare paura, oggi come allora, il restringimento dell’alveo. Questa volta tra gli interlocutori, per conoscenza, è stata inserita anche la Procura.