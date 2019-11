Borghetto Santo Spirito. Sara Meloni continua a mettersi in luce, anche al di fuori dei confini nazionali. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, la super bambina di Borghetto Santo Spirito si è ripresentata al via Cross internazionale di Atapuerca, che si svolge nel Comune nei pressi di Burgos, in Spagna. Una competizione sotto l’egida della Iaaf, l’International Association of Athletics Federations.

Una manifestazione dai grandi numeri: nella categoria in cui ha gareggiato Sara, la Benjamin sub 10, aperta ai ragazzini dai 6 ai 10 anni di età, nel solo ambito femminile erano presenti 322 giovani atlete.

Una festa di colori ed una moltitudine di lingue diverse, dato che erano al via bambini di numerose nazionalità. Sara, classe 2012, nella categoria che comprende le nate dal 2011 al 2014, ha gareggiato sulla distanza degli 800 metri.

Anche questa volta Sara Meloni non ha deluso le aspettative: ha lottato fin dall’inizio nei primi posti ed ha tagliato il traguardo in quinta posizione.

