Finale Ligure. Il 2019 della classe Techno 293 si è concluso in Andalusia, in Spagna, a El Puerto de Santa Maria. Qui, nelle acque antistanti il Club Nautico Puerto Sherry, si sono svolti dal 26 ottobre al 2 novembre i campionati mondiali: 369 i partecipanti, 36 le nazioni rappresentate.

L’efficiente organizzazione ha dovuto fare i conti con condizioni meteo poco favorevoli. Le prime due giornate, caratterizzate da poco vento e da improvvisi banchi di nebbia, hanno lasciato a terra le flotte delle ragazze. Solo dal terzo giorno il sole è tornato protagonista, ma il vento ha continuato a latitare fino alla sesta e ultima giornata.

Ottima la prestazione di Sara Galati, atleta del Circolo Nautico del Finale al primo anno nella categoria Under 17, che per l’assistenza in acqua si è avvalsa della disponibilità di Fabrizio Amarotto, istruttore del Circolo Nautico Loano.

Al termine di dieci prove si è classificata undicesima, migliore delle italiane pari categoria. Nella nona prova, in particolare, è giunta terza.