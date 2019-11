Sara Foscolo nuovo commissario della Lega di Pietra e Finale

Pietra Ligure. Sara Foscolo è il nuovo commissario della sezione di Pietra Ligure e Finale Ligure della Lega. A darne l’annuncio è la stessa deputata ligure del Carroccio:

“Sono stata nominata commissario della sezione Pietra e Finale della Lega, per gestire la fase di transizione in vista del nuovo congresso. Ringrazio l’amico senatore Paolo Ripamonti, nuovo commissario provinciale, per la fiducia. Sono già al lavoro, per me è un onore e un piacere: la Lega è sempre vicina ai territori e tra la gente, per ascoltare le esigenze dei cittadini e trovare le giuste risposte”.

“Sarà una occasione importante, per far crescere il nostro movimento anche con la prospettiva della sfida delle prossime elezioni regionali, nelle quali la Lega sarà forza determinante e protagonista”.