Savona. “Massima attenzione e impegno per sostenere le Case della Salute della provincia di Savona, una risorsa importante e un esempio virtuoso di connessione tra cittadinanza, medicina del territorio e ospedali”.

Lo dichiara il senatore savonese della Lega Paolo Ripamonti.

Foto 2 di 2



“Il servizio fornito ai cittadini è importante: queste aggregazioni di medici rappresentano la prima risposta del servizio sanitario a un ampio numero di persone, anche e soprattutto in territori dove il presidio Asl, a causa delle scelte passate della sinistra, non è assicurato. Per non parlare della funzione di filtro per i pronto soccorso, in città turistiche, nei periodi di grande afflusso”.

“Realtà come le nostre dimostrano che la possibilità di interfacciarsi 10 ore al giorno e 7 giorni su 7 con un medico del territorio possa far ridurre l’uso inappropriato dei farmaci, con notevoli vantaggi sia per il paziente che per le casse del servizio sanitario: da parte mia e della Lega, grande considerazione e attenzione, per queste realtà, con l’obiettivo di dare loro nuovo sviluppo nel pieno rispetto delle normative vigenti, con sostenibilità e funzionalità capaci di superare anomalie del passato”.