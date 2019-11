Sanità, Pd all’attacco: “Disastro del duo Toti-Viale su privatizzazione e ospedali, ora solo annunci da campagna elettorale”

Savona. “Il presidente della Regione, Giovanni Toti, continua con la stagione del taglio dei nastri e lo fa, come oggi a Savona, sulle materie dove questa giunta ha più fallito, come la sanità. Di fatto tenta di mettere una pezza, che é peggio del buco, sull’aggiudicazione ai privati degli ospedali di Cairo Montenotte ed Albenga, annunciando che apposita commissione rivedrà il pasticcio della gara, con conseguente ricorso al TAR che già nel mese di luglio aveva sentenziato che era tutto da rifare”.

L’affondo arriva dai consiglieri regionali dle Pd Giovanni Lunardon e Mauro Righello, che commentano la visita del duo Toti-Viale all’ospedale San Paolo e all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Infatti, il Tar aveva accolto il ricorso del Policlinico di Monza contro l’assegnazione dei due nosocomi savonesi all’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi (Gruppo San Donato) da parte della Regione. Ora il tandem Toti-Viale, che nei fatti aspettando il Godot privato, ha svuotato i servizi sia territoriali, sia degli ospedali dei territori, in pompa magna inaugura un centro al San Paolo, di ben 12 posti letto per l’intera provincia, come dire: che problema c’è anziani del territorio? Dalle vallate, dove vi abbiamo chiuso i servizi sanitari, potete venire a Savona…”.

“Quando si é sbagliato sonoramente, non ascoltando operatori, medici, comitati, organizzazioni sindacali, che hanno ripetutamente segnalato le criticità, non si rimedia con qualche gesto da campagna elettorale”.

“Ci stupiamo di chi, come noi, ai tempi raccoglieva le firme per trasformare l’ospedale della Valbormida in nosocomio di area disagiata, e sia oggi divenuto muto di fronte ad un palese fallimento” concludono i due esponenti Dem.