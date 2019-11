Salute, Rossetti (PD) partecipa all’iniziativa de La Svolta: “Il Piano regionale demenze è un tema molto delicato”

Regione. Questo pomeriggio il consigliere regionale Sergio Pippo Rossetti (PD) partecipa all’iniziativa organizzata dall’associazione “La Svolta” su “Piano regionale demenze: prospettive future, criticità e speranze” presso ECIPA.

Ci saranno anche Flavio Nobili dell’università di Genova, Ernesto Palummeri (Rete Demenze Regione Liguria), Anna Fedi (AFMA Genova), Gianpaolo Cassinari (presidente associazione Alzheimer Liguria), Ileana Scarrone (Auser Liguria) e Francesca Bruzzone (AGAS Genova).

“Il Piano regionale demenze – spiega Rossetti – è un tema molto delicato, che tocca da vicino alcune famiglie liguri e riguarda la sofferenza e la fatica con cui molte di loro devono fare i conti quotidianamente. Famiglie che necessitano sempre più di sostegno e di servizi adeguati, per far fronte alle numerose difficoltà a cui vanno incontro”.

“Questo appuntamento organizzato da La Svolta – spiega il consigliere – serve a fare il punto della situazione, ma soprattutto a guardare al futuro, per capire cosa si possa fare e quali interventi sia necessario mettere in atto per aiutare, in modo concreto, chi è affetto da demenza e chi ha un famigliare in questa difficile situazione”.