Salta la visita savonese del sottosegretario Morani per motivi di salute

Savona. “Siamo stati appena avvisati che hanno diagnosticato alla sottosegretaria On. Alessia Morani una broncopolmonite e che le hanno tassativamente prescritto degenza, cure e riposo per almeno 10 giorni”.

“La sua visita di venerdì 22 novembre in provincia di Savona e gli eventi ad essa collegata saranno riprogrammati a brevissimo, appena sarà guarita”.

L’annuncio è della Federazione provinciale del Pd sulla tappa savonese dell’esponente del governo: in programma l’incontro alla Piaggio Aerospace e all’Unione Industriali di Savona.

Analaga comunicazione è arrivata dall’Uisv, che ha informato le aziende associate del rinvio dell’incontro con il sottosegretario, che non potrà essere nel savonese, come programmato, per motivi di salute.