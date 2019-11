Rugby: i risultati del fine settimana e le classifiche

Savona. Doppia sconfitta per le squadre liguri impegnate nel campionato nazionale di Serie A. Il Cus Genova ha dovuto soccombere di misura al Carlini con il Parabiago, ora capolista insieme all’Accademia; è riuscito comunque ad acciuffare due punti di bonus, mentre la Pro Recco impegnata a Settimo Torinese non è riuscita a muovere la classifica conservando però il sesto posto.

Intanto in C1 L’Amatori Genova, che deve ancora recuperare un test con il Savona, che era in pausa, ha ottenuto la sua prima affermazione stagionale, ed in C2 lo Spezia regolando un tosto Cogoleto ha recuperato posizioni ed ora occupa la seconda piazza dietro la capolista Tortona.

Fra gli Under 16, che hanno iniziato la seconda fase territoriale, buona affermazione di Cus Genova, Ligues2, e Amatori Genova che, in ogni modo, è l’unico club ligure che ha ottenuto tutte vittorie con le proprie formazioni.

Serie A girone 1 (4ª giornata)

Cus Genova – Parabiago 28-31

TK VII Torino – Tossini Pro Recco 27-15

ASR Milano – I Centurioni Lumezzane 53-7

Biella – Amatori Alghero 44-0

Accademia Ivan Francescato – Itinera Cus Torino 15-8

Classifica: Accademia Ivan Francescato, Parabiago 15, Cus Torino, Biella 14, TK VII Torino 13, Tossini Pro Recco 9, Cus Genova, ASR Milano 6, Amatori Alghero 5, I Centurioni Lumezzane 1.

Serie C1 girone D poule 2 (4ª giornata)

Cus Pavia – Union Riviera 43-0

Amatori Genova – Pro Recco/B 53-5

Savona in sosta

Classifica: Cus Pavia 15, Savona 9, Amatori Genova 5, Union Riviera 4, Pro Recco/B 0.

Serie C2 girone 2 (4ª giornata)

Cffs Cogoleto – DR Ferroviaria Italia La Spezia 19-29

Le Tre Rose Casale – Saluzzo 17-11

Valtanaro – Cus Piemonte Orientale (rinviata all’8 dicembre)

Lions Tortona in sosta

Classifica: Lions Tortona 14, DR Ferroviaria Italia La Spezia 11, Cus Piemonte Orientale 10, Valtanaro 6, Saluzzo 1, Le Tre Rose 0, Cffs Cogoleto -4.

Under 18 girone 1 élite (5ª giornata)

Cus Milano – FTGI Embriaci 41-7

Kawasaki Robot Calvisano – Lecco 27-8

Nordival Rovato – ASR Milano 10-12

Como – Viadana (rinviata)

Monferrato – Cus Torino 32-10

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano 25, ASR Milano 21, Monferrato 16, Cus Torino, Cus Milano 15, Nordival Rovato 12, Lecco 10, Viadana 6, FTGI Embriaci, Como 1.

Under 18 girone 2 territoriale (5ª giornata)

FTGI Ligues2 – Union Riviera 31-12

Chieri – Amatori Genova 0-38

VII Torino – FTGI Embriaci2 20-0 (per rinuncia)

Monferrato2 in sosta

Classifica: VII Torino 25, Amatori Genova 20, FTGI Ligues2 15, Chieri, Union Riviera 5, Embriaci2 1, Monferrato2 -4.

Under 18 girone 1 territoriale (5ª giornata)

Amatori Novara – FTGI Ligues1 27-20

Biella – Rivoli 29-7

Ivrea – San Mauro 47-10

Collegno – Moncalieri 23-19

Classifica: Ivrea 22, Biella 21, Rivoli 16, Amatori Novara 14, FTGI Ligues1 11, San Mauro, Collegno 5, Moncalieri 1.

Under 16 territoriale secondo turno girone A (1ª giornata)

Cus Torino – FTGI Ligues1 23-0

Biella – Cus Piemonte Orientale 49-0

Classifica: Cus Torino, Biella 5, Cus Piemonte Orientale, Ligues1 0.

Under 16 territoriale secondo turno girone B (1ª giornata)

Cus Genova – Monferrato 19-0

Collegno – VII Torino 14-11

Classifica: Cus Genova, Collegno 4, VII Torino 1, Monferrato 0.

Under 16 territoriale secondo turno girone D (1ª giornata)

Amatori Genova – FTGI Marengo 48-0

FTGI Ligues2 – Union Riviera 0-17

Province dell’Ovest in sosta

Classifica: Amatori Genova 5, FTGI Ligues2 4, Union Riviera, Marengo, Province dell’Ovest 0.

Under 14 prima fase (7ª giornata)

Province dell’Ovest1 – Vespe Cogoleto 17-14

Province dell’Ovest2 – Pro Recco 43-16

Savona – Imperia 60-0