Ruba all’interno del Bricocenter di Savona: arrestato un francese

Savona. E’ un cittadino francese la persona arrestata nella serata di ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona per aver rubato dalla cassa dell’esercizio commerciale “Bricocenter” la somma di € 2.500,00 circa, insieme ad un connazionale datosi alla fuga e successivamente identificato e denunciato per lo stesso reato.

Pensavano fosse facile entrare all’esercizio “Bricocenter” situato all’interno del Centro Commerciale “Le Officine” ed asportare denaro dalla cassa e darsi alla fuga, ma così non è stato.

La cassiera accortasi del furto ha iniziato a gridare chiedendo aiuto, nell’immediatezza i carabinieri di Savona intervenivano riuscendo dopo un breve inseguimento a rintracciare e bloccare il cittadino francese M.L.G.H.E. 25enne.

Le successive ricerche riuscivano a permettere di rintracciare l’autovettura in uso ai due ladri e ad identificare il complice. L’arrestato attualmente è rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma di Savona, in attesa di essere portato in Tribunale nella mattinata odierna per essere processato.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona, inoltre, questa notte hanno anche arrestato G.S. 52enne, un italiano, già noto alle forze di polizia, colpito da un ordine di carcerazione.

I carabinieri nell’ambito delle attività di prevenzione hanno fermato in questo centro l’uomo e, ad esito dei controlli effettuati è risultato che lo stesso era colpito da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara per una violazione alle misure di prevenzione a cui era stato sottoposto in quella provincia, commessa nel 2018, quindi per lui sono scattate le manette.

Ora si trova rinchiuso nel carcere di Genova Marassi, dove dovrà scontare una condanna di anni 1 di carcere.