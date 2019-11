Roccavignale.

Sono 6 i bambini, 4 maschi e 2 femmine, che quest’anno daranno il volto al Gesù Bambino del Presepe Vivente di Roccavignale.

Quattro dei bambini sono di origine roccavignalese perché hanno genitori nati in paese o nonni ancora residenti lì. Un bambino è di Mondovì ma il papà è da sempre tra i volontari del Presepe perché ha legami familiari con il borgo. E un bambino, per la prima volta, arriva da Cairo: i genitori hanno fatto espressa richiesta alla Pro Loco per farlo partecipare. “Siamo contenti che sia arrivata la richiesta anche di un bambino di fuori – dicono gli organizzatori della Sacra Rappresentazione – Il nostro è un Presepe aperto e accogliente e questa richiesta arrivata da un altro paese testimonia che la manifestazione ha successo e gratifica il nostro impegno”.

I bambini sono Elide Bertone, Giulia Cagnasso , Martino Ferraro, Samuele Gallo, Tommaso Sevega e Matthias Roberto Tirano.

Si alterneranno nelle tre serate del Presepe per dare il volto a Gesù Bambino secondo questo calendario: domenica 22 dicembre Samuele e Matthias Roberto, lunedì 23 dicembre Elide e Martino e martedì 24 dicembre Tommaso e Giulia.