Roccavignale, al via i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strade comunali

Roccavignale. “Dopo 48 ore passate ad “aprire“ strade invase da fronti franosi, finalmente questa mattina sono iniziati i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali oltre a due incroci con la provinciale sp28bis”. A comunicarlo, in una nota, è l’amministrazione comunale di Roccavignale.

Spiegano dal comune: “Diciotto sono i fascicoli aperti dall’ufficio tecnico del comune di Roccavignale per gestire i lavori in somma urgenza oltre a quattro interventi necessari per la messa in pristino dei danni alluvionali. Lo scenario per chi transita sul nostro territorio è quella di un set cinematografico con protagonista un territorio post guerra, soprattutto per chi si reca nella frazione di Camponuovo. Il danno danno più rilevante lo abbiamo però a Pianissolo e nell’incrocio tra la strada provinciale e loc. Case Facelli”.

“Domani e nei prossimi giorni proseguiremo a realizzare i lavori strettamente necessari per la sicurezza di tutti noi in attesa che il Governo approvi lo stato di Emergenza ( già verbalmente promesso dal governatore Toti e dal Ministro De Micheli ) – continuano dall’amministrazione – il traffico pertanto nei prossimi giorni sulle strade comunali e sulla SP 28 bis sarà a senso unico alternato regolato da movieri. Non dimentichiamo inoltre i problemi legati alle fognature, infatti risulta guasto l’impianto di pompaggio dei liquami che è realizzato nella zona industriale nei pressi del Fiume Bormida”.

“Speriamo che diversamente da altre volte ci siano i fondi sufficienti per finanziare il 100% dei lavori in somma urgenza altrimenti avremmo già compromesso tutti i nostri sogni del 2020” concludono.