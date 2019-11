Rissa in tribuna a Pra’, il Ceriale: “Prendiamo le distanze da questi fatti incresciosi”

Ceriale. La partita giocata ieri sera al Baciccia Ferrando di Genova Pra’ tra Praese e Ceriale, terminata con il risultato di 2 a 2, ha avuto uno spiacevole epilogo. Dopo il fischio finale è scoppiata una rissa sugli spalti. Per sedarla, si è reso necessario l’intervento dei carabinieri.

Ad intervenire sull’accaduto è il Ceriale Progetto Calcio, con un comunicato. “Ieri sera – scrive la società – è andato in scena uno spettacolo che nessuna realtà sportiva vorrebbe mostrare ai propri tifosi e ai propri tesserati. Al termine dell’incontro un individuo presente all’interno dell’impianto, tra il pubblico, si è reso protagonista di un episodio che reputiamo increscioso ed inaccettabile. A rimetterci le penne è stato un nostro tesserato, Roberto Ricotta, intervenuto in un diverbio in difesa di una donna. Il referto parla chiaro: frattura di quattro denti a seguito di una testata in pieno volto“.

“Prendiamo le distanze da questa tipologia di calcio che non ci rappresenta e che spesso diventa causa di pregiudizi verso questo sport che da sempre appassiona il nostro popolo. Fatti incresciosi come quelli di ieri sera sono lontanissimi dai valori che la nostra società vuole insegnare ai propri tesserati e ci auspichiamo di non assistere mai più a scene di questa bassezza”.

“Dal canto nostro continueremo a denunciare questa tipologia di episodi, vietando categoricamente l’accesso ai nostri impianti a persone che possono in qualche modo fomentare odio e violenza ingiustificata. Quando ci si trova davanti a comportamenti simili occorrerebbe far fronte comune e non nascondersi dietro al muro dell’omertà, continuando a rendere gli stadi – piccoli o grandi che siano – un luogo sicuro per le famiglie“.

“Il Ceriale Progetto Calcio darà il massimo sostegno al proprio tesserato Roberto Ricotta in tutta questa vicenda e spera che possa far valere i propri diritti ed avere la giustizia che merita”.