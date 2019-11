Savona. Nuovo problema per i cittadini savonesi e non in termini di viabilità. Una frana, infatti, minaccia la via Aurelia in prossimità della galleria Valloria, tra Savona e Albisola.

Per questo motivo si è optato per il restringimento della carreggiata, con evidenti conseguenze in termini di viabilità, code e rallentamenti sul tratto interessato.

Sul posto, intervento della polizia locale, dei vigili del fuoco e del personale di Anas.