Ricercata stava fuggendo in Francia, rapinatrice arrestata a Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Una donna ritenuta responsabile di una rapina avvenuta il 16 ottobre a Pescara è stata arrestata dai carabinieri di Borghetto Santo Spirito mentre tentava di raggiungere la Francia.

L’episodio si è verificato sabato scorso, quando i carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura. A bordo del mezzo venivano identificati una donna di etnia Rom e altri cittadini nomadi suoi familiari, tutti con numerosi precedenti penali per la commissione di reati contro il patrimonio. Il veicolo risultava invece intestato ad un cittadino calabrese attualmente ai domiciliari.

Date le circostanze, i carabinieri hanno voluto approfondire gli accertamenti portando tutti in caserma. Lì è emerso che la donna rumena di 30 anni era ricercata in tutta Italia poiché indagata dalla procura di Pescara per rapina aggravata denunciata preso la Questura di Pescara. Il 16 ottobre scorso infatti la donna aveva rapinato un medico pescarese sottraendogli un Rolex da polso del valore di circa 30 mila euro.

La donna, che al momento non risultava ancora destinataria di alcun provvedimento, ha fatto insospettire i carabinieri, che raccolti sufficienti elementi indiziari e ravvisando tutte le esigenze cautelari, prima tra le quali “il pericolo di fuga” – visto che stavano dirigendosi in Francia e che tutti risultassero in Italia senza fissa dimora con una residenza anagrafica in Gran Bretagna – l’hanno arrestata sottoponendola a “fermo di indiziato di delitto”.

Al termine delle formalità presso la Compagnia Carabinieri di Albenga, la 30enne è stata condotta nel il carcere femminile di Genova Pontedecimo.