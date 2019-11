Borgio Verezzi. E’ stata riaperta da pochi minuti la strada che collega la frazione di Gorra, nell’entroterra finalese, a Borgio Verezzi. A tempo di record sono stati completati i lavori in via Barilli, nel tratto che era stato caraterrizato da una frana e che aveva costretto alla chiusura della viabilità.

Una buona notizia in relazione alla chiusura della via Aurelia a Finale Ligure a seguito dell’instabilità del versante che interessa la Caprazoppa. Quella di Gorra-Verezzi rappresenta un collegamento alternativo per bipassare il tratto viario chiuso.

Gli operai del comune di Borgio Verezzi hanno lavorato per rimuovere i detriti caduti per lo smottamento franoso e ripristinare la viabilità. L’azione di pulizia, sgombero e messa in sicurezza della carreggiata è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco e i volontari Aib, oltre alla polizia municipale di Borgio Verezzi.

Il transito è consentito solo ad auto e motocicli, non ai mezzi pesanti, che quindi non potranno transitare sulla strada appena riaperta.