Rialto. Primi interventi alla viabilità di Rialto per uscire dall’isolamento dei giorni scorsi e superare l’emergenza.

Ad ora: restringimento strada provinciale all’altezza del Podere Bricchetto ed è stato effettuato intervento di somma urgenza per liberare la strada di via Cheirano, in corso altri lavori sulle arterie di collegamento.

di 3 Galleria fotografica Frane e viabilità, ecco la situazione





“Rialto risulta essere uno dei comuni più colpiti della provincia – afferma il sindaco Valentina Doglio -. Regione e Prefettura si sono dimostrate totalmente disponibili ad intervenire nel modo più celere possibile. Sono in fase di studio una serie di alternative da valutare nella fattibilità e tempistica”. [fioto id=594243]

“Stanno, inoltre, continuando i sopralluoghi congiunti con tecnici, Vigili del Fuoco e Carabinieri e Carabinieri Forestali”.

“È doveroso un messaggio per le famiglie che si trovano nelle frazioni ancora isolate (Chiesa, Zenda, Fugardi, Taglieto, Scotti, Alpe e Berea): l’amministrazione sta lavorando giorno e notte per trovare soluzioni concrete ed in tempi rapidi per risolvere questa situazione. Vi invitiamo a segnalarci le vostre necessità più urgenti, mettendoci a disposizione per intervenire” conclude il sindaco rialtese.