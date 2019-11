Regione. “L’assessore Berrino si offende se gli si dice di usare il treno come fanno ogni giorno migliaia di cittadini?” domanda la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Alice Salvatore.

Poi continua: “In effetti ha ragione, guardate le foto: quella dei servizi igienici è stata scattata quest’anno dai pendolari della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia che, periodicamente, oltre a denunciare carenza di treni, ritardi e difficoltà, segnalano un degrado inaccettabile; quella invece del finestrino l’ho scattata io e testimonia che entra acqua dai finestrini ogni volta che piove”.

Così Alice Salvatore replica all’assessore Berrino, arrabbiato per il suggerimento (avanzato ieri a “Radio Onda Ligure”), di usare il treno per i propri spostamenti istituzionali per testimoniare e garantire in prima persona l’efficienza del servizio, “esattamente come ho fatto io ieri per andare ad Albenga e partecipare alla trasmissione radiofonica”, aggiunge.

“Voi fate le inaugurazioni, posate per le foto, bevete lo spumantino – continua Salvatore – I pendolari, però, ogni giorno, lottano per andare a lavorare, non per bere il frizzantino! Donne, uomini, giovani. Si accalcano, caldo o freddo che sia, per poter fare il proprio lavoro, per studiare. E far finta che vada tutto bene perché così detta il vostro capo Salvini, non serve. I cittadini vivono una realtà che voi non conoscete più e vi presenteranno presto il conto”.

“Vuole una proposta? – continua la capogruppo regionale del M5S – Eccone una, vediamo se la mette in pratica: rimborso immediato a tutti i viaggiatori che hanno ritardi gravi o annullamenti di viaggio. Non con le regole capestro esistenti, ma immediato rimborso, così come i pendolari immediatamente e anticipatamente pagano il biglietto”.

“Le piace come proposta? A me sì, molto: è giusta, è doverosa e i liguri si meritano rispetto, cosa che lei non gli ha mai dato – attacca Salvatore – Si ricordi poi che servono molti più treni per il fabbisogno dei liguri: se l’assessore non fosse così impegnato a creare traffico spostandosi sempre in auto blu o in auto privata, intasando l’autostrada, se ne accorgerebbe anche lui”.

“Invito dunque Berrino a usare il treno regolarmente per i propri impegni istituzionali. Non sia mai che si renda conto delle carenze di servizio regionali” conclude Salvatore.