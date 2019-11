Regione, Marco Scajola a Torino per “Urban Promo”

Regione. Domani, martedì 12 novembre alle 15.30 a Torino nello spazio espositivo “Nuvola Lavazza”, l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola parteciperà, a “Urban Promo-Progetti per il paese”, manifestazione nazionale sulla rigenerazione urbana organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit.

L’assessore Scajola illustrerà gli interventi realizzati in Liguria e quelli in fase di progettazione da Ventimiglia ad Andora. L’intervento riguarderà la “rigenerazione territoriale e la mobilità sostenibile nel ponente ligure” e si incentrerà sui programmi regionali e nazionali che stanno portando alla realizzazione di un unico asse ciclabile nella Riviera dei Fiori, grazie ai finanziamenti europei del progetto “Alcotra EDU MOB”, ai fondi nazionali del Bando Periferie e alle risorse regionali del Fondo Strategico.

“Sarà un’importante occasione – spiega Marco Scajola – per presentare il grande lavoro svolto come Regione Liguria che ci pone all’avanguardia a livello nazionale nella progettazione e pianificazione delle piste ciclabili”.