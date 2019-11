Regione, emergenze protezione civile: istituiti due elenchi di operatori economici

Provincia. La Regione Liguria, nell’ambito della gestione delle emergenze di protezione civile, ha istituito due elenchi ufficiali di operatori economici, rispettivamente per la fornitura di generi di prima necessità – alimentari e non – e per la fornitura del servizio di noleggio pullman con conducente, approvando contestualmente gli schemi di protocollo d’intesa per regolare i rapporti tra la Regione e i suddetti operatori economici eventualmente coinvolti e per definire le modalità operative da seguire. A comunicarlo, in una nota, è il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

Il territorio della Regione Liguria è colpito sempre più frequentemente da fenomeni meteorologici, climatici e idrogeologici che, uniti alla morfologia e orografia dello stesso, hanno portato alla necessità di attivare piani di gestione delle emergenze scaturenti da questi fenomeni definibili di calamità naturale nonché da tutte quelle situazioni emergenziali anche non derivanti da manifestazioni atmosferiche.

La configurazione territoriale della Liguria richiede una efficace e preventiva organizzazione dei protocolli di gestione di tali emergenze, al fine di raggiungere in modo capillare ed efficiente tutte quelle zone che rischierebbero un più probabile stato di isolamento.

Pertanto, anche in considerazione dell’avvio della stagione autunnale, sono stati istituiti questi due elenchi ufficiali di operatori economici in grado di rispondere con prontezza e celerità, nell’ambito appunto della gestione delle emergenze di protezione civile, al soddisfacimento delle seguenti eventuali esigenze operative: fornitura di generi di prima necessità, alimentari e non; fornitura del servizio di noleggio pullman con conducente e altre categorie merceologiche.

Saranno poi di conseguenza indetti due avvisi di manifestazione d’interesse volti a individuare gli operatori economici in grado di garantire il soddisfacimento delle suddette necessità.