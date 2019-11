Regione, Augusto Sartori (Fdi) nuovo presidente della Commissione II “Sanità e Sicurezza sociale”

Regione. Con il voto favorevole di 18 membri, Augusto Sartori, capogruppo di Fratelli d’Italia, è stato eletto Presidente della Commissione II “Sanità e Sicurezza sociale”.

“Ringrazio la maggioranza per la fiducia attribuitami, sono pronto a svolgere il ruolo con serietà e determinazione, la sanità fa parte dei pilastri della società civile ed è ambito importantissimo, per questa ragione lavorerò a stretto contatto con l’assessore Sonia Viale – commenta Sartori – ringrazio chi mi ha preceduto, i consiglieri Matteo Rosso e Valter Ferrando, per il lavoro svolto fino ad oggi”.

“Faccio i complimenti al nuovo presidente, sicuro che porterà avanti nel migliore dei modi il proficuo lavoro svolto dal suo predecessore, Matteo Rosso, in questi ultimi anni”, il commento di Paolo Ardenti, vicecapogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini.

Il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, sostenuto dalle opposizioni, è stato eletto vicepresidente.