Regione, assessore Mai: “Oltre 214 mila euro per le operazioni di selezione del bestiame”

Regione. “Oltre 214 mila euro per le operazioni di selezione del bestiame“. A stanziali è l’assessore regionale all’allevamento Stefano Mai.

“Con questo provvedimento destiniamo all’associazione regionale allevatori del Piemonte, che da circa un anno e mezzo offre i suoi servizi anche in Liguria, oltre 214 mila euro di cui 174 mila stanziati dal ministero dell’agricoltura. Circa due anni fa l’omologa associazione ligure è stata messa in liquidazione, quindi ci siamo attivati affinché l’associazione piemontese potesse offrire i suoi importanti servizi anche in Liguria” prosegue Mai.

“Dopo numerosi incontri sul territorio a diretto contatto con gli allevatori e le associazioni, siamo riusciti a ottimizzare questo servizio. Oggi riconosciamo a questa associazione un contributo importante funzionale al programma annuale di tenuta dei libri genealogici e per effettuare dei controlli funzionali per l’anno in corso”.

Conclude Mai: “L’attività svolta negli allevamenti consentirà di raccogliere numerose informazioni sulla produttività degli animali da carne e da latte e, per quanto riguarda questi ultimi, verranno raccolti anche i dati circa la qualità di latte prodotto. Questi elementi sono assolutamente fondamentali per la selezione degli animali da allevare e ci aiuteranno ad affiancare le imprese nelle decisioni gestionali”.