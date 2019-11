Regionali 2020, Gelmini: “FI a fianco di Toti, centrodestra unito”

Liguria. “Noi abbiamo subìto una scissione dolorosa in questa Regione, ma noi non siamo come la sinistra. Abbiamo le nostre buone ragioni interne e politiche per dissentire dagli amici di Cambiamo, il movimento politico che ha fondato Giovanni Toti, ma mai anteporremo ansie di rivalsa o di vendetta all’interesse dei liguri. Perché noi siamo fatti così, non siamo la sinistra”.

Così Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, oggi in visita in Liguria.

“E se la decisione dell’alleanza di centro-destra sarà quella di ricandidare Giovanni Toti alla presidenza della Regione Liguria, sono certa che Forza Italia si batterà porta a porta, strada per strada, carrùggio per carrùggio, per non riconsegnare questa regione ad una sinistra oramai allo sbando o al Movimento delle Stelle cadenti, o peggio ad un mix fra le due cose”.

“Perché sarà importante conquistare regioni guidate storicamente dalla sinistra – conclude – e sono sicura che ciò accadrà, ma perché il risultato sia inattaccabile, occorre riconfermare anche le amministrazioni uscenti”.