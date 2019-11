Andora. Il match tra Andora e Carlin’s Boys, valevole per il campionato di Prima Categoria A non si è giocato perché la Carlin’s non si è presentata.

Di seguito il comunicato dei giocatori nerazzurri:

“Non ci siamo presentati ad Andora per il recupero del campionato, essendo in totale contrasto con la guida tecnica e la società. La situazione è assurda, pare sia stato deciso di rinunciare a venti ragazzi, piuttosto che chiedere un passo indietro all’allenatore. Inoltre la società sapeva della nostra assenza già da lunedì sera e aveva tutto il tempo per rinviarla”.

L’Andora vince, pertanto, la partita a tavolino (3-0) e per i matuziani arriverà 1 punto di penalizzazione in classifica.

I recuperi di Seconda Categoria, girone B, Sassello-Dego e Murialdo-Santa Cecilia sono stati ulteriormente rinviati a data da destinarsi.