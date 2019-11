Rating Fondazione Etica, Vazio (Pd): “Liguria mai così male”

Liguria malissimo: lo rileva la classifica Rating pubblici della Fondazione Etica sulla valutazione qualitativa delle amministrazioni regionali italiane a Statuto ordinario.

“È una vera presa in giro! – attacca l’onorevole albenganese Franco Vazio, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – Anziché governare impegnano il loro tempo a tagliare i nastri delle opere realizzate dai Sindaci della Liguria. Ci raccontano solo cose belle ed efficienti, che però non esistono. Hanno fatto finta di governare per cinque lunghi anni, magnificando l’ultimo governo leghista di Salvini come il migliore e il più vicino alla Liguria.

Questi sono i risultati: ultimi degli ultimi in Italia!”.

“A Genova Toti e la sua Giunta si sono accontentati del Decreto Genova che finanziava solo sino alla fine del 2019 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti per coloro che sono stati assunti per l’emergenza come per esempio polizia municipale, assistenti sociali e amministrativi e oggi questi ‘angeli’ rischiano di andare a casa!”, prosegue Vazio.

“A Vado Ligure il 12 dicembre prossimo si inaugura la piattaforma Maersk, elemento propulsivo per l’attività portuale ed economica savonese, e la giunta Toti si è dimenticata delle infrastrutture stradali e ferroviarie – critica ancora il parlamentare ingauno – La Liguria viene allagata ogni volta che piove, le coltivazioni sono spazzate via e nonostante ciò non vengono finanziati i progetti che i sindaci hanno approvato e che sono pronti per essere cantierati. Gli ospedali liguri chiudono ma Toti e l’assessore Viale guardano con simpatia la sanità lombarda e veneta.”

“Ci sono regioni che come l’Emilia Romagna, la Lombardia e la Toscana corrono…, la Liguria di Toti Invece affonda e con lei tutte le speranze dei cittadini e delle imprese liguri. Servono fatti e non parole!”, conclude Franco Vazio.