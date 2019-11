Savona. Come un’onda lunga che si propaga, la Carige Rari Nantes Savona del quarto tempo di sabato al Foro Italico si è rivista in apertura del match odierno con la Roma. Avanti 3-0 in meno di 2 minuti, i biancorossi hanno toccato più volte le 5 reti di vantaggio, costringendo sempre ad inseguire una Roma comunque mai doma.

L’attaccante savonese Guillermo Molina Rios commenta così la partita: “Era importantissimo vincere oggi perché la Roma era una rivale diretta sia per andare in alto in classifica sia per la salvezza. Per ora con i rivali diretti non abbiamo perso tanti punti ed è un segnale di crescita, ma dobbiamo migliorare in difesa ed essere ancora più compatti. In casa nostra poi deve essere un fortino e le squadra che vengono, se vogliono vincere, devono soffrire. Ora ci sarà la sosta che ci farà sicuramente bene perché riusciremo a mettere un po’ di fieno in cascina e poi potremo analizzarci meglio e capire dove la squadra può crescere ancora“.

Il difensore biancorosso, Lorenzo Bianco (nella foto), autore oggi di quattro gol, dichiara: “Mi sono fatto trovare nel punto in cui Angelini ci aveva detto di stare ed ho avuto la fortuna di essere l’uomo giusto nella posizione giusta. Una volta che sei a due metri bisogna fare gol. Mi spiace solo per il calo di attenzione che abbiamo avuto ad inizio quarto tempo. Dobbiamo essere agonisticamente più cattivi per chiudere le partite ed evitare gli spaventi dell’ultimo secondo. Questi sono comunque tre punti d’oro. Eravamo cinque squadre bloccate in cinque punti ed ora abbiano recuperato punti importantissimi per qualunque sia il nostro obiettivo. Siamo una squadra in crescita con innesti nuovi e stiamo iniziando ora a conoscerci un po’ meglio e poi siamo comunque giovanissimi e più il tempo passa e meglio è. Possiamo solo andare avanti e continuare così”.