Savona. Quattro giorni dopo il pareggio ottenuto al Foro Italico con la Lazio, la Rari Nantes Savona affronta la Roma per la sesta giornata di campionato. Le due squadre in classifica sono separate da 2 soli punti; i liguri ne hanno 5, i giallorossi due in più. La formazione allenata da Angelini va alla ricerca di un successo che manca da tre partite: fino ad oggi il Savona ha vinto solamente con il Telimar, il 19 ottobre.

La cronaca. Prima palla al centro savonese e Lorenzo Bianco finalizza in rete. Rari in vantaggio dopo soli 26″.

58 secondi di gioco e il numero 9 savonese si ripete dal centro: 2 a 0.

Rizzo centra il palo, palla ancora savonese, da Molina Rios a Vuskovic che da posizione ravvicinata la spinge in rete. 3 a 0 a 6’03”. Partenza travolgente dei padroni di casa.

Francesco Faraglia va nel pozzetto, la conclusione di Campopiano al limite dei 30 secondi è parata.

La Roma si sblocca a 3’16” con una sassata di Camilleri. A 1’38” è ancora Camilleri da posizione tre a sferrare un potente tiro sul quale Morretti non può nulla. 3-2 e romani di nuovo in scia.

Fallo grave di Patchaliev e Morretti respinge due conclusioni ravvicinate di Francesco Faraglia.

Secondo tempo. Palla al centro agli ospiti. Fallo da rigore di Camilleri su Molina: Rizzo dai cinque metri angola il tiro e segna il 4-2 a 6’13”.

Rari solida e ordinata in difesa, efficace in fase offensiva. Rizzo trova lo spazio giusto per l’assist a Bianco che da posizione cinque è lesto a mettere in rete. A 4’15” da metà gara punteggio di 5 a 2.

Sull’azione seguente però la difesa locale concede spazi e Francesco Faraglia non si fa pregare: 5-3 a 3’46”.

La Rari non cede e ristabilisce subito le distanze con Piombo da posizione due: più 3 a 3’11”.

Lo stesso Piombo va nel pozzetto, buona difesa e Morretti para.

Rapida e cinica l’azione savonese, con Vuskovic che riceve al centro e batte De Michelis per il 7-3 a 2’15” da metà gara.

Morretti strappa applausi con una parata. Uomo in più per il Savona e Molina con un alzo e tiro imprendibile fa 8 a 3 a 62 secondi dal termine.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Roma Nuoto 8-3

(Parziali: 4-2, 4-1,

Carige Rari Nantes Savona: Morretti, Patchaliev, Ricci, Vuskovic 1, Molina Rios, Rizzo 1, Piombo, Campopiano, L. Bianco 2, Bertino, E. Novara, Caldieri, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti, Graglia, F. Faraglia, P. Faraglia, Tartaro, Camilleri 2, Paskovic, M. Lapenna, De Robertis, Spione, Innocenzi, Maiolatesi. All. Roberto Gatto.

Arbitri: Gianluca Centineo (Palermo) e Antonio Pascucci (Maddaloni).

Note.