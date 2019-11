Albenga. Ci vorrà tempo ma forse stavolta ci siamo… E’ il raddoppio ferroviario, nella tratta tra Andora e Finale Ligure, al centro dell’atteso incontro nella sala consiliare di Albenga con il sottosegretario al MIT Salvatore Margiotta, accompagnato dall’On. Franco Vazio e dal consigliere regionale del Pd Mauro Righello, oltre alla presenza del parlamentare del territorio Paolo Ripamonti (Lega).

Una sala gremita di sindaci e amministratori del ponente savonese, in attesa di avere risposte sull’opera, inserita nel contratto di programma con RFI dal Governo con i relativi finanziamenti.

La richiesta dei comuni è chiara: “Accelerare sulla progettazione, anche per i tempi lunghi che necessita sul fronte dei tracciati e della tutela ambientale e del territorio”. Dunque, in relazione all’emergenza infrastrutturale, appaiono superate alcune divergenze campanilistiche su fermate o altro: il ponente è pronto a marciare in maniera unita per realizzare il progetto.

“Ci sono tratti a binario unico, se un treno si blocca è la paralisi… E’ chiaro che bisogna accelerare sull’iter amministrativo e sugli aspetti progettuali” hanno ribadito i sindaci in maniera unanime.

Il sottosegretario ha sototlineato: “Sei mesi per l’aggiornamento della progettazione definitiva, dal costo di 10 mln di euro, si tratta non di un progetto ex novo, ma di ripartire dalle basi degli ultimi anni, inoltre ci sono già a disposizione 270 mln di euro (costo complessivo 1,5 mld di euro), c’è la volontà di Rfi e del Governo, inoltre oggi vedo una condivisione da parte di tutti gli amministratori del territorio, un segnale molto positivo”.

“Dai primi mesi del 2020 si lavorerà sulla progettazione definitiva, facendo partire l’iter: per accelerare i tempi si sta ipotizzando di affidare la gestione dell’opera ad un commissario speciale, che potrebbe essere anche Rfi, sulla base di altre esperienze italiane che hanno funzionato” ha aggiunto.

“Non voglio fare promesse sulle tempistiche, ma spero entro il 2020 che il progetto finale e definitivo sia pronto e a disposizione per i successivi passaggi autorizzati“.

Ma non solo raddoppio: infatti, il sottosegretario Margiotta ha rilanciato oggi, proprio nella fase emergenziale post allerta meteo con al centro la carenza infrastrutturale, anche il collegamento autostradale Albenga-Carcare-Predosa, rispolverato dai cassetti ministeriali dopo essere stato sollecitato negli anni scorsi e poi affossato per questioni di compatibilità ambientale: “Riprenderò in mano le carte e il progetto, vedremo le possibilità di realizzare anche quest’opera che, assieme al raddoppio ferroviario, potrebbe rappresentare la rinascita infrastrutturale di una terra difficile come la Liguria” ha concluso il sottosegretario Margiotta.

