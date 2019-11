Raccolta differenziata, ad Albenga parte la rivoluzione: in consegna le nuove dotazioni

Albenga. Per consentire agli utenti di ritirare le dotazioni necessarie a effettuare correttamente il conferimento dei rifiuti (che partirà solo al termine del percorso informativo intrapreso con la cittadinanza) si informa che dal 21 novembre al 31 gennaio sarà aperto un ufficio presso il palazzo Ex Ester Siccardi Comune di Albenga in via Martiri della Libertà, 2.

Di seguito gli orari: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, dalle 9 alle 12; Martedì e Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Gli incaricati oltre alla consegna del materiale forniranno tutte le informazioni necessarie.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Abbiamo intrapreso questo percorso che continuerà nelle prossime settimane. Si tratterà di un passaggio graduale al nuovo sistema di raccolta differenziata che porteremo avanti nell’ottica della massima trasparenza e spirito collaborativo”.

Sottolinea l’assessore Gianni Pollio: “Nel centro urbano si applicherà il sistema della raccolta di prossimità in questo modo gli utenti potranno conferire qualunque tipo di rifiuto ogni giorno. Crediamo che questo sia il sistema migliore per agevolare gli utenti. La differenza principale sarà che per accedere alle campane sarà necessario utilizzare la chiave che consegneremo in questi giorni. L’obiettivo è passare gradualmente al nuovo sistema di raccolta per ottenere i migliori risultati possibili”.

Si informa anche che dal 25 novembre le utenze con posizione TARI nel Comune di Albenga potranno conferire i rifiuti urbani e assimilati, per le quantità previste da Regolamento Comunale, presso il Centro di Raccolta gestito da SAT presso l’Ex Caserma Turinetto.