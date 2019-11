Quota 100: per Claudio Cattaneo uno storico traguardo di punti

Finale Ligure. Claudio Cattaneo ha raggiunto quota 100 punti realizzati in Serie A. Per lo schiacciatore della Tipiesse Cisano Bergamasco è un traguardo rilevante per il ligure, che è sbarcato al team lombardo quest’anno.

Classe ’97, Cattaneo è cresciuto nelle giovanili del Volley team Finale Ligure, prima di migrare in Piemonte. Nel Vbc Mondovì ha infatti debuttato in Serie A2, rimanendovi due stagioni. Subito dopo l’esperienza al Parella Torino, prima del trasferimento a Cisano Bergamasco.

Per il talento della pallavolo ligure il traguardo dei 100 punti è l’occasione per proseguire al meglio la carriera, puntando a una promozione con il suo nuovo team.