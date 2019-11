Quiliano, la minoranza ritira l’interrogazione sull’allerta meteo: “Prima uscire insieme dell’emergenza”

Quiliano. Era già stata depositata dalla lista civica di minoranza “Quiliano domani” l’interrogazione comunale in merito “ai comportamenti e alle scelte operate dal sindaco in occasione dell’allerta meteo”. Tuttavia, il gruppo di minoranza – a seguito dell’aggravarsi delle criticità presenti sul territorio in seguito al maltempo – ha deciso di fare un passo indietro e di ritirare il documento.

Spiegano dalla minoranza: “Come Gruppo Consiliare Quiliano Domani, abbiamo ritenuto, dopo una attenta valutazione del particolare momento di difficoltà in cui versa il territorio, con un viadotto crollato, il paese isolato dalle direttrici con il Piemonte, la strada dei Tecci collassata, frane praticamente in ogni frazione, il Palazzetto dello sport allagato, interruzioni prolungate di energia, cantine e scantinati allagati ovunque, di dare un segnale di solidarietà e di vicinanza a chi ha avuto danni e a chi sta soffrendo a causa di questa precipitazione che pareva non smettere mai, e mi rivolgo in particolare alle persone sole e agii anziani. Un particolare ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Quiliano, ai componenti del COC, ai Vigili del Fuoco, alle associazioni di volontariato tutte e ne citiamo solo due a titolo esemplificativo, la Croce Rossa e la Protezione Civile che si sono prodigate con i loro volontari che senza sosta hanno lavorato incessantemente giorno e notte per limitare i danni e risolvere le situazioni di pericolo. Associazioni che vanno aiutate e sostenute in tutti i modi e non solo nel momento dell’emergenza”.

“Avremmo potuto facilmente mettere il dito su cosa non ha funzionato cavalcando la sensazione di insoddisfazione e di frustrazione che questi eventi inevitabilmente producono sulle persone, ed utilizzare le inefficienze operative ed organizzative al fine di migliorare il consenso politico – continuano dall’opposizione – vogliamo invece dire che in questi momenti la comunità deve stare unita, senza distinzioni di bandiere o di gruppi consiliari, siamo uniti e coesi per cercare le soluzioni migliori e per questo avete il nostro pieno appoggio per quello che possiamo fare. E’ evidente la fragilità del nostro territorio di fronte ad eventi così pesanti, per questo dobbiamo rimanere uniti ed evitare sterili polemiche ricercando la colpa qua o la oppure dicendo io avrei fatto meglio”.

Continuano dalla lista civica di minoranza: “Due cose però non possiamo non rilevare, la foto sui social con l’articolo del sindaco, per capirci quello con il sacco a pelo, dove si evidenzia il fatto che il sindaco dorme in Comune, e le difficoltà di comunicazione tra l’istituzione Amministrativa e la Istituzione scolastica. Il primo ci sembra un atteggiamento da campagna elettorale che riteniamo disadeguato e poco opportuno, sia per il fatto che i volontari (che non sono pagati) sono stati in giro tutta la notte e lo fanno sempre senza foto sui social e sia perché i Sindaci in quelle condizioni stanno in comune e ci stanno senza sacchi a pelo. L’altra cosa, e la diciamo con lo spirito di segnalare situazioni di evidente dissonanza che in tanti ci hanno segnalato, è la richiesta di migliorare la comunicazione tra l’Istituzione Amministrativa e l’Istituzione scolastica. Non vogliamo in questo momento entrare nel merito ma comunicazioni che vanno in senso opposto lasciano I cittadini disorientati e perplessi specialmente quando di tratta di decidere cosa fare con i bambini, se portarli a scuola oppure no”.

“Per questi motivi ritiriamo l’interrogazione, riteniamo che ci siano ci siano momenti per la dialettica politica e momenti in cui bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare per il bene collettivo dimenticando le reciproche appartenenze, questo momento è uno dl quelli. Cerchiamo insieme di uscire da questa emergenza consapevoli che le esperienze negative a volte ci insegnano a migliorare” conclude il gruppo di minoranza “Quiliano domani”.