Savona. Lunedì 4 novembre, nell’ambito del Festival della Scienza, si terrà a Genova il laboratorio “S+T+Arts Talks” In Genova organizzato da Cti Liguria, S+T+Arts ed EnTimeMent. In quest’occasione, durante l’incontro intitolato “Braccio robotico vs braccio umano, esperienze di ricerca con la ceramica”, il Museo della Ceramica di Savona presenterà l’opera “Ceramica per l’Antropocene” realizzata nel 2017 dalla designer Francesca Perona.

“S+T+Arts Talks In Genova” pone l’accento sui risultati di alcune ricerche che affrontano il tema dell’interazione tra arte contemporanea, scienza e tecnologia. Il laboratorio è dedicato alla presentazione di esperienze internazionali da parte di istituti di ricerca, artisti e progetti attivi nell’ambito dei programmi europei S+T+Arts e Fet di Horizon2020 e con il supporto scientifico di SpxLab. L’obiettivo è quello di confrontarsi sulla possibilità di elaborare nuovi processi creativi che scaturiscano dall’incontro tra artisti, ingegneri e scienziati. Si auspica che la collaborazione tra queste figure, attive in ambiti disciplinari diversi, porti alla realizzazione di idee progettuali da applicare a livello industriale e nello spazio urbano.

Foto 2 di 2



Nel corso del 2017, durante una residenza tra Savona, Albisola e Torino, Francesca Perona ha concepito un intervento creativo che, con un approccio sperimentale, ha intrecciato due delle eccellenze del territorio savonese: la lavorazione artigianale della ceramica e la ricerca ingegneristica orientata allo sviluppo della Smart City condotta dagli ingegneri del Campus Universitario di Savona. L’opera è stata realizzata in collaborazione con il progetto Aarm digifabTURINg del FabLab di Torino che, mediante la stampa 3D a braccio robotico, realizza pezzi unici in ceramica.

Per identificare l’epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre è massicciamente segnato dall’azione dell’uomo, gli scienziati hanno coniato un nuovo termine: Antropocene. Per rispondere a queste tematiche urgenti relative alla sostenibilità ambientale, gli ingegneri del campus hanno elaborato una microrete intelligente in grado di gestire in modo efficiente l’energia autoprodotta all’interno del campus stesso. Partendo da queste ricerche, Perona ha collaborato con gli artigiani ceramisti del territorio savonese per tradurre in ceramica i dati provenienti dalla microrete energetica del campus utilizzando un braccio robotico e la tecnologia digitale. “Ceramica per l’Antropocen”e è il risultato dell’interazione tra design, ingegneria, ceramica e robotica.