Qualità della vita, gli assessori savonesi della Lega: “Risultato di Savona premia lavoro dell’amministrazione”

Savona. Passa dal 75° posto del 2018, al 55° del 2019 la città di Savona, nella classifica annuale – giunta alla 21ma edizione – della qualità della vita, svolta da ItaliaOggi ed Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

La graduatoria contempla vari aspetti della vita tra i quali, lavoro, ambiente, sicurezza,istruzione,tenore di vita,turismo,ecc.

“E’ un dato importante – afferma l’assessore allo sviluppo economico Zunato – che conferma la corretta strada intrapresa da questa Amministrazione.”

“C’è ancora tantissimo lavoro da fare – commenta il Vicesindaco Arecco – tuttavia questo avanzamento di ben 20 posti, certificato da fonti autorevoli, attesta che la nostra Città, dopo anni di inerzia amministrativa, sta svoltando. Si tratta di processi lenti, non immediatamente percepibili dai cittadini, ma la via è stata intrapresa e Savona è di fatto uscita dalla letargia in cui le sinistre l’hanno tenuta per anni, non è un’opinione, ma un dato ogettivo”.